Джефф Монсон дает мастер-классы в школах Уфы

В рамках республиканских проектов «Взлетай» и «Здоровое поколение – сильный регион» 8 общеобразовательных учреждений Уфы стали участниками пилотного проекта «Спортивная борьба – в школы». Джефф Монсон посетит их и проведет в них занятия уже на этой неделе. Одним из первых в графике стал центр образования №25 в микрорайоне Нижегородка.
Планируется, что на этих школах визиты Джеффа Монсона не остановятся. Цель – на первом этапе посетить около 20 учебных заведений в столице республики. Всех ребят впоследствии ждут на занятиях в «Школе Джеффа Монсона», филиалы которой открыты по всей Уфе.