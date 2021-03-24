Джефф Монсон дает мастер-классы в школах Уфы

В рамках республиканских проектов «Взлетай» и «Здоровое поколение – сильный регион» 8 общеобразовательных учреждений Уфы стали участниками пилотного проекта «Спортивная борьба – в школы». Джефф Монсон посетит их и проведет в них занятия уже на этой неделе. Одним из первых в графике стал центр образования №25 в микрорайоне Нижегородка.

Тренировки с детьми делают меня моложе. Я очень счастлив быть здесь. У меня была очень долгая карьера, но сейчас я закончил. Когда я учу других, я полностью погружен. Потому что когда соревнуешься сам, ты можешь что-то упустить.

Джефф Монсон, многократный чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу

Планируется, что на этих школах визиты Джеффа Монсона не остановятся. Цель – на первом этапе посетить около 20 учебных заведений в столице республики. Всех ребят впоследствии ждут на занятиях в «Школе Джеффа Монсона», филиалы которой открыты по всей Уфе. 

Фото №1 - Джефф Монсон дает мастер-классы в школах Уфы

Наши мастер-классы направлены прежде всего на то, чтобы дети определились, что спорт – это очень важно в их жизни. Спорт – это дисциплина, спорт – это целеустремленность. Наша задача популяризировать в принципе спорт.

Максим Балль, директор «Школы Джеффа Монсона»

Узнал новые приемы. Но я вообще занимаюсь греко-римской борьбой. Этот вид мне тоже понравился.

Данил Губайдуллин
Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии