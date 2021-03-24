Джефф Монсон дает мастер-классы в школах Уфы

Тренировки с детьми делают меня моложе. Я очень счастлив быть здесь. У меня была очень долгая карьера, но сейчас я закончил. Когда я учу других, я полностью погружен. Потому что когда соревнуешься сам, ты можешь что-то упустить.

Джефф Монсон, многократный чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу