В Башкирии парень поджег машину, потому что она не заводилась

Необычный случай произошел накануне в Стерлитамаке на улице Машиностроителей. Местный житель неожиданно для всех сжег свой автомобиль прямо во дворе жилого дома. 

Как рассказали редакции bash.news жители двора, никто не ожидал, что посередине двора внезапно вспыхнет огненный шар. Молодой человек некоторое время пытался завести свой автомобиль ВАЗ-2114, но все попытки были не увенчались успехом.

Тогда он решил, что такой автомобиль ему не нужен. 

Стоял такой, улыбался. Мужики наши его спрашивают, мол, чего ты ржешь, у тебя машина загорелась. А он им отвечает, что сам ее поджег, потому что она не заводилась. Ненормальный какой-то, ей богу!

Ангелина Ф., местная жительница

Естественно, эта странная выходка не осталась незамеченной. Уже через некоторое время во двор стянулись пожарные расчеты и наряд полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка. 

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