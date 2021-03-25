В Башкирии парень поджег машину, потому что она не заводилась

Стоял такой, улыбался. Мужики наши его спрашивают, мол, чего ты ржешь, у тебя машина загорелась. А он им отвечает, что сам ее поджег, потому что она не заводилась. Ненормальный какой-то, ей богу!

Ангелина Ф., местная жительница