В Башкирии опрокинулась иномарка с пьяным водителем

Вчера, 24 марта, в Янаульском районе Башкирии произошло ДТП - на проезжей части опрокинулся автомобиль Volkswagen Polo. Подробности рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

ДТП произошло на 41 км автодороги Нефтекамск-Янаул. За рулем иномарки находился 55-летний мужчина. Оказалось, что он был пьян.