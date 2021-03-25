В Башкирии опрокинулась иномарка с пьяным водителем

Вчера, 24 марта, в Янаульском районе Башкирии произошло ДТП - на проезжей части опрокинулся автомобиль Volkswagen Polo. Подробности рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Фото №1 - В Башкирии опрокинулась иномарка с пьяным водителем

ДТП произошло на 41 км автодороги Нефтекамск-Янаул. За рулем иномарки находился 55-летний мужчина. Оказалось, что он был пьян.

«При его освидетельствовании алкотектор показал наличие алкоголя 0,906 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.»

ГИБДД Башкирии

В результате ДТП водитель иномарки получил различные травмы. Мужчину доставили в больницу. В настоящее время инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД Башкирии.

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