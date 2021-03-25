Радий Хабиров встретился с главами двух районов Башкирии

На встрече также обсудили подготовку к празднованию в Илишевском районе в 2022 году 100-летия со дня рождения дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Глава республики пообещал в 2022 году увеличить финансирование работ по благоустройству населённых пунктов, в том числе в Илишевском районе и отметил, что в муниципалитете отлично реализуют программу поддержки местных инициатив.