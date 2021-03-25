В Уфе руководство компании «кинуло» рабочих с зарплатой

При этом, в указанный период у организации имелись денежные средства, достаточные для полного погашения задолженности, которые были направлены, в нарушение установленной законом очередности, на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности компании, а также на иные нужды, не связанные с выплатой заработной платы.

пресс-служба СУ СК РБ