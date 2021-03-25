В Уфе руководство компании «кинуло» рабочих с зарплатой

Сотрудники одной из компаний Уфы остались без зарплаты. Они обратились в правоохранительные органы. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СК РБ.
Руководство компании не платило зарплату на протяжении года. Сумма задолженности составила более 280 тысяч рублей. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Сейчас следователи анализируют бухгалтерскую документацию. В скором времени будет проведена финансово-экономическая судебная экспертиза. Обстоятельства произошедшего выясняются.