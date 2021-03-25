В Уфе руководство компании «кинуло» рабочих с зарплатой

Сотрудники одной из компаний Уфы остались без зарплаты. Они обратились в правоохранительные органы. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СК РБ.

Фото №1 - В Уфе руководство компании «кинуло» рабочих с зарплатой

Руководство компании не платило зарплату на протяжении года. Сумма задолженности составила более 280 тысяч рублей. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

При этом, в указанный период у организации имелись денежные средства, достаточные для полного погашения задолженности, которые были направлены, в нарушение установленной законом очередности, на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности компании, а также на иные нужды, не связанные с выплатой заработной платы.

пресс-служба СУ СК РБ

Сейчас следователи анализируют бухгалтерскую документацию. В скором времени будет проведена финансово-экономическая судебная экспертиза. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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