Житель Башкирии трагически погиб в аварии на бомбардировщике Ту-22 под Калугой

Под Калугой произошла трагедия, в которой погиб военнослужащий родом из Башкирии. Об этом сообщает «Учалинская газета» со ссылкой на Минобороны страны. В ведомстве пояснили, что ЧП случилось при плановой подготовке к полету ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3.