Житель Башкирии трагически погиб в аварии на бомбардировщике Ту-22 под Калугой

Под Калугой произошла трагедия, в которой погиб военнослужащий родом из Башкирии. Об этом сообщает «Учалинская газета» со ссылкой на Минобороны страны. В ведомстве пояснили, что ЧП случилось при плановой подготовке к полету ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3.

Фото №1 - Житель Башкирии трагически погиб в аварии на бомбардировщике Ту-22 под Калугой

«По предварительным данным, случилось нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью»

пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что одним из погибших является 36-летний майор авиации Денис Султанов из Башкирии. Мужчина всю жизнь был связан с военной службы и мечтал работать в армии. Дома у него остались жена и двое маленьких детей.

Редакция bash.news приносит искренние соболезнования родным и близким Дениса Султанова.

Бурелар. Сольный концерт
Уфимская волна