Ветеран-общественник из Башкирии: «Статус «дети войны» нужен нам не ради денег»

В Башкирии сегодня, 25 марта, рассмотрят законопроект о о присвоении статуса «дети войны» почти 190 тысячам жителям республики. Инициативу активно обсуждают политики и общественники. Так, по мнению руководителя общественной организации Народный университет третьего возраста РБ Рафика Хайдарова, рассматриваемый закон очень важен и нужен. И дело не в деньгах, заключает мужчина.
Напомним, депутаты фракции «Единая Россия» внесли в Госсобрание — Курултай РБ законопроект, который предлагает установить особый статус тем, кто родился во время войны и кому на момент ее начала не исполнилось 14 лет. Также документом рекомендуется обеспечить эту категорию граждан мерами поддержки в виде единовременной выплаты, предоставления права вне очереди пользоваться медицинскими услугами и вне очереди получать путевку в организации стационарного социального обслуживания.