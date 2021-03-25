Ветеран-общественник из Башкирии: «Статус «дети войны» нужен нам не ради денег»

«Мы не раз обращались с этим вопросом к властям. Причем, речь тут даже не столько о деньгах. Просто получить открытку за подписью Главы региона, знать, что о них не забыли, для этих людей большая радость. Многим детям войны сегодня уже за 80 лет. Это люди трудовой доблести военного и послевоенного времени. Те, кто работали на станках, в полях во время войны, восстанавливали жизнь в послевоенное время. И как так получилось, что именно эти люди вплоть до сегодняшнего дня никак не были охвачены ни вниманием, ни поддержкой государства? Большинство из-за войны не получили образование, подорвали здоровье, потеряли родных. Я считаю, что именно сейчас настало время выделить эту категорию людей, переживших военное время, и отдельно работать с ними, тем более что фронтовиков остаются единицы. Вот как раньше после войны на домах фронтовиков вешали таблички «Участник ВОВ», также сейчас нужно обозначать детей войны. Мы в настоящее время в Народном университете третьего возраста работаем над составлением списка людей, которые остались сиротами во время Великой Отечественной войны. Это важно для истории, для наших потомков, для патриотического воспитания, чтобы наши дети знали об этом и помнили»

Рафик Хайдаров