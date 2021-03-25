Житель Уфы избил продавца за попытку пресечь кражу

В Уфе молодой парень напал на продавца в продуктовом магазине. Девушка, работающая за кассой, попыталась пресечь кражу.

Как сообщают представители Росгвардии Башкирии, двое пьяных мужчин зашли в магазин на Комсомольской и почти не таясь набрали сыра и тюбики зубной пасты. Конечно, за этот товар уфимцы расплачиваться не планировали, поэтому, спрятав товар в карманы, попытались покинуть магазин.

Подозрительных покупателей заметили охранники, потребовали отдать всё украденное, а потом отпустили воришек. Но через какой-то время возмущенный 31-летний мужчина решил отомстить магазину за сорванное ограбление. Он вернулся в магазин и налетел с кулаками на несчастную девушку за кассой.