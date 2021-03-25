В Уфе жильцы не могут выйти из дома из-за полчища крыс

Жильцы дома в центре Уфы не могут выйти из квартир из-за полчища крыс. Об этом они рассказали в социальных сетях.

Фото №1 - В Уфе жильцы не могут выйти из дома из-за полчища крыс

Жильцы четырёхэтажного дома №67 по улице Карла Маркса вторую неделю боятся выходить из квартир. По подъезду бегает стая крыс, совершенно не боясь людей.

Горожане не знают, к кому обратиться с такой непростой проблемой, ведь ЖЭУ на жалобы не реагирует. Как сообщают сами жильцы, в доме много детей и животных – за их здоровье и переживают родители, ведь крысы могут быть переносчикам различных инфекций.

ЖЭУ просто игнорирует. Подаем заявки уже две недели, и никто ни разу не приезжал! В доме много маленьких детей и животных, в подъезд страшно выходить.

жильцы дома 

Видео: соцсети.

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