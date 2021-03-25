В Уфе жильцы не могут выйти из дома из-за полчища крыс

Жильцы дома в центре Уфы не могут выйти из квартир из-за полчища крыс. Об этом они рассказали в социальных сетях.

Горожане не знают, к кому обратиться с такой непростой проблемой, ведь ЖЭУ на жалобы не реагирует. Как сообщают сами жильцы, в доме много детей и животных – за их здоровье и переживают родители, ведь крысы могут быть переносчикам различных инфекций.