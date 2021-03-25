Правительство Башкортостана отчиталось о своей работе в 2020 году

Сегодня Правительство Республики Башкортостан отчитывается перед депутатами Госсобрания о проделанной работе за 2020 год в прямом эфире телеканала БСТ. Редакция bash.news собрала основные тезисы из выступления представителей башкирского кабмина. 

Фото №1 - Правительство Башкортостана отчиталось о своей работе в 2020 году

Перед депутатами выступил Радий Хабиров. Он отметил, что в период пандемии нагрузка пришлась на здравоохранение, волонтеров. В рекордные сроки строители возвели новые инфекционные госпитали. В прошлом году ввели и другие объекты: новый корпус онкодиспансера, 120 ФАПов и др. Главная задача сейчас - вакцинация населения. 

Фото №2 - Правительство Башкортостана отчиталось о своей работе в 2020 году

Также успехи наблюдаются в образовании. Обновляются пищевые блоки в школах, появилось новое меню. Скоро система школьного питания в Башкирии должна стать лучшей в стране. 

Уровень безработицы в Башкирии снижается. Сейчас уже порядка 70 тысяч человек обратились в службу занятости и получили свои рабочие места. До конца года вопрос безработицы должен быть закрыт. 

Фото №3 - Правительство Башкортостана отчиталось о своей работе в 2020 году

Подчеркну, что мы достойно пережили эти трудные времена благодаря федеральным мерам социальной поддержки, семей с детьми. Мы признательны Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину за своевременную и эффективную помощь из федерального бюджета. Если в 2019 году в сферу труда и социальной защиты республики было направлено около 24 млрд рублей, то в прошлом году – почти 42,5 млрд рублей.

Радий Хабиров

Большая работа была проделана в инвестиционной сфере. Бизнес доверяет инициативам республики. Башкортостан смог превзойти результаты 2019-го года. 

Пенальти

На федеральном уровне были поддержаны инициативы создания НОЦ и ОЭЗ "Алга" в Ишимбайском районе. Также хорошие объемы показали аграрии, собран рекордный урожай зерна, более 4 млн тонн. По показателю ввода жилья Башкортостан входит в топ-10 регионов России. 

Один из самых крупных проектов - строительство Восточного выезда, для него нашелся подрядчик. Несмотря на пандемию, не была свернута программа "Башкирские дворики". 

Подробнее об успехах регионального правительства рассказал премьер-министр Андрей Назаров. 

О бюджете

По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 49 миллиардов. Традиционно удельный вес составляет социальная составляющая. По итогам 2020 года по уровню доходов в виде дивидентов РБ занимает первое место в ПФО.

О здравоохранении

В социальной сфере максимальное время уделяли эффективности в период пандемии коронавируса. В Башкирии увеличили количество коек до 6400 мест, оборудованным необходимым оборудованием. Башкирия стала вторым регионом после Москвы, которая справилась с задачей самостоятельно. 

Продолжили развитие программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В 2020 году появились новые ФАПы и несколько больниц. Автопарк организаций пополнили более 80 автомобилей. Удалось остановить пикирующее падение рождаемости. С января по декабрь родилось 41180 детей. 

Фото №4 - Правительство Башкортостана отчиталось о своей работе в 2020 году

О социальной поддержке

Более 1,8 млн граждан получили социальную поддержку. На поддержку семей с детьми было направлено в 2,5 больше средств, чем в 2019 году. Более тысячи земельных участков выделяли семьям, которые оказались в трудной ситуации. 

О безработице

Пик безработицы пришелся на 19 сентября. Количество безработных на тот момент составило 129 тысяч человек. Эта цифра вскоре упала до 111 тысяч. 

Средняя заработная плата выросла на 5 процентов и составила 38 тысяч рублей. Работодатели получили компенсации в связи с пандемии на сумму более 120 миллионов рублей. 

О спорте

По общему количеству спортивных сооружений РБ занимает 2 место после Москвы. В 136 спортшколах занимается 97 тысяч человек. Это на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. Строятся бассейны, реконструируются стадионы. Закуплены 8 микроавтобусов для спортивных школ, строится футбольный манеж в Уфе. 

Спортсмены республики завоевали 135 медалей. Увеличено поощрение спортсменам и их тренерам за победы. 

О молодежи

Молодежь составляет 28% населения Башкортостана. В 2020 году в республике было более 400 волонтерских движений. Ресурсный центр занял первое место в России. 

Об образовании

В 2020 было построено 23 детских сада, 7 школ, 2 полилингвальные школы. Приобретено 115 автобус. В регионе добились доступности в 100% для детей до 7 лет. В Российской Федерации это показатель составляет менее 100%. 

Для всех младших школьников организовано бесплатное горячее питание. 150 учителей из сельской местности получили гранты. 55 учителей получили по миллиону рублей в рамках программы поддержки сельских учителей. 

Фото №5 - Правительство Башкортостана отчиталось о своей работе в 2020 году

Вскоре в Уфе пройдет финал WorldSkills. Это поднимет престиж Башкортостана. Федеральный статус получил проект Евразийского НОЦа в Уфе. 

О культуре

Из-за пандемии объем платных услуг уменьшился в 2 раза. Но при этом в 6 раз увеличилось количество обращений граждан к интернет-ресурсам культуры. За 2020 год построено и отремонтировано почти 400 объектов: сельские дома, библиотеки, концертные залы. 

В этом году пройдет всемирная Фольклориада, куда приедут представители более 70 стран мира. В этнографическом диктанте приняло участие более 130 человек.

О новом жилье

В 2020 году в РБ ввели более 4 млн квадратных метров. По этому показателю Башкортостан занимает 8 место по России. 

Фото №6 - Правительство Башкортостана отчиталось о своей работе в 2020 году

Программа Жилстройсбережения - лучшая в России. По программе сельской ипотеки было выдано более 5 млрд рублей. 

Для нуждающихся граждан предусмотрена господдержка на улучшение жилищных условий. В 2020 году ее получили более 12 тысяч граждан. 

Необходимо изменить подход в застройке. Микрорайоны с десятками тысяч жителей оказывались без инфраструктуры. Социальные обязательства должны брать на себя застройщики. 

Об обманутых дольщиках

На данный момент в обманутых дольщиках в Башкирии числится порядка 7 тысяч человек. Таких объектов - 128 единиц. 

В 2020 году 871 дольщику возместили убытки в размере более 1 миллиарда рублей. Восстановлены права 1054 граждан, которые получили 833 квартиры. Полностью эту проблему планируют решить до конца 2023 года. 

О благоустройстве

В рамках проекта "Башкирские дворики" благоустроено 380 территорий. За год отремонтировано почти 800 домов и 2180 подъездов.

Фото №7 - Правительство Башкортостана отчиталось о своей работе в 2020 году

Госкомитет по жилнадзору не справлялся с задачей. Вскоре этот орган должен начать работать более системно. 

О мусорной реформе

За 2020 год были ликвидированы 473 свалки. Строятся новые мусорные площадки. 

Фото №8 - Правительство Башкортостана отчиталось о своей работе в 2020 году

Также кабмин сейчас полностью контролирует вывоз мусор, наблюдение идет также и за каждым мусоровозом. 

Об аграриях

В республике сейчас более 1000 производств, которые изготавливают готовую продукцию на прилавки. То есть регион стал исключить поставщиков сырья. 

Фото №9 - Правительство Башкортостана отчиталось о своей работе в 2020 году

Республика обеспечивает потребности по молоку, сахару, мясу говядины. В пищевой промышленности акцент делается на производство экспортно-ориентированной продукции. Можно привести в пример фабрику "Башкирское мороженое".

По объему валовой продукции сельского хозяйства РБ занимает 6 место в стране. Было создано 52 новых кооператива, 170 субъектов МСП получили господдержку. 

Аграрии приобрели более 3 тыс единиц техники, это исторический максимум в регионе. Экспорт продукции АПК составил 177 млн долларов США. 

О транспорте

Здесь есть заметный рост. Приобретены 245 новых автобусов. За 2020 год реализовано более 260 тысяч единых социальных билетов. 

Фото №10 - Правительство Башкортостана отчиталось о своей работе в 2020 году

На содержание дорог было выделено 26 миллиардов рублей. В 2020 году построено 34,5 километра дорог, 3 моста, отремонтировано более 1000 км дорог. 

Возобновлено строительство Восточного выезда. Сумма затрат республики была снижена с 73 до 43 миллиардов. Продолжались работы по строительству моста через Белую в Уфе. 

О туризме

В этой сфере Башкортостан находится в десятках лучших регионов. К нам едут как летом, так и зимой. Геопарк "Янгантау" был включен в 2019 в список геопарков ЮНЕСКО. В прошлом году начата работа по включение в глобальную сеть геопарка "Торатау". Установлено 877 новых указателей. 

Фото №11 - Правительство Башкортостана отчиталось о своей работе в 2020 году

О Центре управления республикой

ЦУР даст возможность любому гражданину обратиться к руководству республики. Здесь будут следить за всеми сферами жизни в регионе. К тому же ЦУРа именно с таким функционалом в России больше нигде нет. 

Фото №12 - Правительство Башкортостана отчиталось о своей работе в 2020 году

Напомним, что также для ЦУРа в Уфе сейчас строится отдельное здание, в котором вскоре будут решать все проблемы жителей республики. По нормативу власти должны будут реагировать на обращения в течение 2 часов.

О планах на 2024 год

В республике сделали вывод, что скорость выполнения так называемой "пятилетки" можно увеличить. На этом слайде можно увидеть, каких успехов в регионе планируют добиться спустя 3 года. 

Фото №13 - Правительство Башкортостана отчиталось о своей работе в 2020 году

Также в Правительстве Башкортостана уже создана рабочая группа, которая будет готовить 450-летие Уфы. Будет построено множество спортивных центров, библиотек, реконструируют 4 комплекса трамплинов, ипподром "Акбузат", Русский драматический театр и многое другое. 

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