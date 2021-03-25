Башкирия попала в ТОП-5 по числу волонтеров проекта «Формирование комфортной городской среды»

В Башкирии отобрали волонтеров для помощи в организации голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Более 2,2 тысяч жителей республики выразили свое желание стать участниками грандиозного движения. По данному показателю наш регион вошел в топ-5 среди субъектов страны.
Так, 2 211 добровольцев помогут жителям республики проголосовать за общественные территории, которые благоустроят в 2022 году. Больше всего участников – из Сибая, Кумертау и Белорецкого района.
К примеру, среди волонтеров есть ветераны этого движения. Ольга Биктубаева занимается волонтерской деятельностью более 10 лет. В родном Мишкинском районе неоднократно была задействована в акциях «Гордимся! Помним! Чтим!» по благоустройству памятников, обелисков и мест захоронения героев Великой Отечественной войны.
Другой активист, Максим Кузнецов – спортсмен из Октябрьского и энтузиаст добрых дел. После вступления в Военно-патриотический клуб «Гвардия» загорелся желанием сделать гораздо больше. Поэтому решил попробовать себя в новом направлении и подал заявку в волонтерский корпус проекта.
Впереди у волонтеров обучение и подготовка к голосованию. Их задача – рассказать людям об объектах ФКГС и помочь зарегистрироваться на портале 2.gorodsreda.ru, чтобы отдать голос.
Онлайн-голосование через «Платформу обратной связи» стартует 26 апреля и продлится до 30 мая 2021 года. Принять в нем участие могут граждане России старше 14 лет.