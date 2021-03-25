Башкирия попала в ТОП-5 по числу волонтеров проекта «Формирование комфортной городской среды»

Другой активист, Максим Кузнецов – спортсмен из Октябрьского и энтузиаст добрых дел. После вступления в Военно-патриотический клуб «Гвардия» загорелся желанием сделать гораздо больше. Поэтому решил попробовать себя в новом направлении и подал заявку в волонтерский корпус проекта.