В Уфе 7-месячному малышу с раком сетчатки глаза срочно нужна помощь

Видеть мир в красках. Этого может лишиться семимесячный Роман Кудряшов из Уфы. Врачи поставили ему диагноз ретинобластома – рак сетчатки глаза. Опухоль угрожает не только зрению, но и жизни малыша. Тем не менее шансы на выздоровление есть.

Даже на руках у любящей мамы Рома не может успокоиться. Хотя пару месяцев назад малыш был послушным и жизнерадостным ребенком. Но однажды родители заметили необычное свечение в правом глазу своего сына. Обратились к врачам, которые после обследования поставили страшный диагноз.

Диагноз Ромы – ретинобластома правого глаза. Злокачественная опухоль сетчатки глаза. Очень редкая и агрессивная болезнь. В любой момент могут быть метастазы. Поэтому нужен контроль и своевременное лечение. Вилена Кудряшова, мама Романа

Малышу провели уже два курса химиотерапии, которые Рома перенес очень тяжело. Процедура оказывает негативное влияние на другие внутренние органы, ухудшились анализы крови. К тому же, опухоль расположена близко к зрительному нерву и угрожает не только глазу, но и жизни мальчика. Шанс на спасение дают в Швейцарской клинике, где новые методы лечения уже побеждают рак даже без общей химии. Цена выздоровления ребенка обойдется почти в 6 млн рублей, обязательство по оплате возьмет на себя фонд WorldVita. Но перелет и проживание семья должна оплатить сама.

Как раз вот с этой просьбой мы и обращаемся. Потому что если у нас будет оплачено лечение, но не будет средств на перелёт, мы просто не сможем туда поехать, не сможем получить лечение чтобы помочь Роману. Дмитрий Кудряшов, папа Романа

Сложность в том, что лечение долговременное и для получения курса помощи нужно летать в Лозанну каждые три недели. До конца текущего года семье придется побывать в Швейцарии 17 раз. Даже по самым скромным подсчетам на это потребуется 4 миллиона рублей. Таких средств у Кудряшовых нет, поэтому им пришлось обратиться за помощью к неравнодушным жителям республики.

Реквизиты для помощи:

Мама: Кудряшова Вилена Ахатовна

Сбер: 4817 7602 7715 9145

Тинькофф: 5536 9139 4530 7300

Альфабанк: 5559 4941 0394 1398

Тел. Мегафон: 8 937 343 51 07

Тел. МТС: 8 917 474 82 63