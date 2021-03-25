В России для регистрации в соцсетях могут потребовать паспорт

Роскомнадзор предложил запрашивать у новых пользователей соцсетей при регистрации номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Проект приказа уже опубликован для общественного обсуждения.

Исходя из текста проекта, социальные площадки в интернете должны получать дополнительное согласие на обработку данных россиян. Обработку при этом будут проводить или через собственные платформы, или через систему Роскомнадзора. В том числе, подтверждение данных о новом пользователе будет проверяться через портал Госуслуги.

Проект уже получил резонансное освещение в СМИ, ведь пока непонятно, как именно будут защищены данные пользователей при таком нововведении.

К слову, в марте в закон «О персональных данных» были внесены изменения – операторы теперь не могут публиковать данные пользователей соцсетей и других открытых площадок в интернете без ведома и согласия самих пользователей.