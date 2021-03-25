В Уфе на «Уроке цифры» школьникам рассказали о работе беспилотного транспорта

Башкирская столица присоединилась ко всероссийскому «Уроку цифры», на котором старшеклассники смогли пообщаться с разработчиками технологии автопилота и даже позаниматься на онлайн-тренажере. На занятиях присутствовали представители компании «Яндекс», а также министры образования и цифрового развития.

Наряду со школьниками за партами в первых рядах – министры. Все-таки технология беспилотного автомобиля настолько новая, что даже им есть чему поучиться на этом уроке. О принципах работы автономного транспорта рассказали сами разработчики, а на специальном онлайн-тренажере полученные знания можно было закрепить.

Думаю, такие уроки нужны, чтобы развивать кругозор, знать, как устроен внутри автомобиль, а не просто знать, что он существует. Рустем Аллаяров, ученик Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 им. Р. Гарипова

Разработка беспилотного автомобиля в России ведется с 2017 года. О том, когда такие машины поступят в массовое производство, создатели умолчали. Но не исключили, что республика может войти в число регионов, где будет проходить тестирование опытного образца.

На сегодняшний день технология беспилотных автомобилей уже проходит испытание в Москве, в «Иннополисе» в Татарстане. Мы надеемся, что в ближайшем будущем количество субъектов нашей страны, в которых будут появляться беспилотные автомобили, будут увеличиваться. Дмитрий Растворов, директор по продвижению образовательных инициатив компании «Яндекс»

В ходе урока министр цифрового развития рассказал детям, что в Башкортостане уже могут начать производство беспилотных вертолетов, а также аэротакси. Работать они будут по принципу квадрокоптеров, но с пассажирами на борту.

Была достигнута предварительная договоренность по их производству. В первую очередь я думаю, это касается не аэротакси, а беспилотников для аэрофотосъемки, но определенные разработки у компании «Гекоскан» в этом направлении есть. Я думаю, если законодательно это будет возможно, то у Башкортостана есть определенные шансы стать одним из первых субъектов. Геннадий Разумикин, министр цифрового развития Государственного управления Республики Башкортостан

«Урок цифры» проводится в России третий учебный год подряд. Каждый раз в разработке лекций участвуют ведущие IT-компании. Занятия помогают школьникам сориентироваться, в том числе и при выборе будущей профессии. По словам министра образования, сейчас на рынке труда острая нехватка IT-специалистов. В текущем году количество бюджетных мест в вузах именно на это направление могут увеличить.

В этом году у нас плюс две тысячи бюджетных мест по всем вузам республики, потому распределение их будет исходя из того наплыва и той потребности, которая у нас в республике существует. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан