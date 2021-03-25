В Уфе на «Уроке цифры» школьникам рассказали о работе беспилотного транспорта

Башкирская столица присоединилась ко всероссийскому «Уроку цифры», на котором старшеклассники смогли пообщаться с разработчиками технологии автопилота и даже позаниматься на онлайн-тренажере. На занятиях присутствовали представители компании «Яндекс», а также министры образования и цифрового развития.

Наряду со школьниками за партами в первых рядах – министры. Все-таки технология беспилотного автомобиля настолько новая, что даже им есть чему поучиться на этом уроке. О принципах работы автономного транспорта рассказали сами разработчики, а на специальном онлайн-тренажере полученные знания можно было закрепить.

Думаю, такие уроки нужны, чтобы развивать кругозор, знать, как устроен внутри автомобиль, а не просто знать, что он существует.

Рустем Аллаяров, ученик Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 им. Р. Гарипова

Разработка беспилотного автомобиля в России ведется с 2017 года. О том, когда такие машины поступят в массовое производство, создатели умолчали. Но не исключили, что республика может войти в число регионов, где будет проходить тестирование опытного образца.

На сегодняшний день технология беспилотных автомобилей уже проходит испытание в Москве, в «Иннополисе» в Татарстане. Мы надеемся, что в ближайшем будущем количество субъектов нашей страны, в которых будут появляться беспилотные автомобили, будут увеличиваться.

Дмитрий Растворов, директор по продвижению образовательных инициатив компании «Яндекс»
Фото №1 - В Уфе на «Уроке цифры» школьникам рассказали о работе беспилотного транспорта

В ходе урока министр цифрового развития рассказал детям, что в Башкортостане уже могут начать производство беспилотных вертолетов, а также аэротакси. Работать они будут по принципу квадрокоптеров, но с пассажирами на борту.

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Была достигнута предварительная договоренность по их производству. В первую очередь я думаю, это касается не аэротакси, а беспилотников для аэрофотосъемки, но определенные разработки у компании «Гекоскан» в этом направлении есть. Я думаю, если законодательно это будет возможно, то у Башкортостана есть определенные шансы стать одним из первых субъектов.

Геннадий Разумикин, министр цифрового развития Государственного управления Республики Башкортостан

«Урок цифры» проводится в России третий учебный год подряд. Каждый раз в разработке лекций участвуют ведущие IT-компании. Занятия помогают школьникам сориентироваться, в том числе и при выборе будущей профессии. По словам министра образования, сейчас на рынке труда острая нехватка IT-специалистов. В текущем году количество бюджетных мест в вузах именно на это направление могут увеличить.

В этом году у нас плюс две тысячи бюджетных мест по всем вузам республики, потому распределение их будет исходя из того наплыва и той потребности, которая у нас в республике существует.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Беспилотные авто – это будущее, которое на глазах становится настоящим. Материалы открытого урока доступны на сайте, где каждый желающий может глубже изучить технологию и, что называется, заглянуть под капот такой машины. Впрочем, организаторы надеются, что после таких занятий кто-то из будущих выпускников, возможно, и сам поучаствует в разработке высоких технологий.

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