Футболисты «Уфы» возобновили тренировки

Команда Рашида Рахимова после матча 23-ого тура РПЛ получила несколько выходных. Накануне уфимцы собрались на стадионе «Нефтяник» и провели очередную тренировку.

«Уфа» возобновит выступление в чемпионате 3 апреля. В Москве башкирская команда сыграет против «Динамо». Напомним, что на данный момент уфимский клуб располагается на 15-й строчке в таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на три очка.

Также коллектив Рашида Рахимова продолжает борьбу за Кубок России. 7 апреля «Уфа» в четвертьфинале на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».