В Уфе спасатели освободили из западни домашнюю мышку

К спасателям Уфы обратились горожане с необычной просьбой – их домашняя мышка застряла в собственном домике. О произошедшем рассказали в Управлении гражданской защиты.

Фото №1 - В Уфе спасатели освободили из западни домашнюю мышку

Накануне, 24 марта, вечером в службу спасения привезли мышку, которая застряла головой в небольшом окошке деревянного домика. Оказывается, грызун хотел сбежать, но не поместился в оконное отверстие.

Сами хозяева не смогли вытащить мышонка без последствий для последнего и решили обратиться за помощью. Спасательная операция заняла не больше пяти минут – сотрудники аккуратно распилили дерево и достали грызуна.

К сведению: спасатели оказывают помощь как людям, так и животным, однако у сотрудников ПСО г. Уфы есть приоритетность вызовов, и первоочередными являются те обращения, где существует угроза безопасности и жизни человека.

пресс-служба УГЗ г. Уфы 

Видео: УГЗ г. Уфы. 

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