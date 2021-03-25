В Уфе спасатели освободили из западни домашнюю мышку

К сведению: спасатели оказывают помощь как людям, так и животным, однако у сотрудников ПСО г. Уфы есть приоритетность вызовов, и первоочередными являются те обращения, где существует угроза безопасности и жизни человека.

пресс-служба УГЗ г. Уфы