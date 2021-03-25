В Уфе спасатели освободили из западни домашнюю мышку

К спасателям Уфы обратились горожане с необычной просьбой – их домашняя мышка застряла в собственном домике. О произошедшем рассказали в Управлении гражданской защиты.
Накануне, 24 марта, вечером в службу спасения привезли мышку, которая застряла головой в небольшом окошке деревянного домика. Оказывается, грызун хотел сбежать, но не поместился в оконное отверстие.
Сами хозяева не смогли вытащить мышонка без последствий для последнего и решили обратиться за помощью. Спасательная операция заняла не больше пяти минут – сотрудники аккуратно распилили дерево и достали грызуна.
Видео: УГЗ г. Уфы.