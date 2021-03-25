В Башкирии прошли лыжные соревнования памяти Николая Веремея

Я недавно читал публикацию про Мурманскую область, там у них только я трасса открывается, а у нас в деревне уже вторая. И по планам на лыжников у нас только олимпиада. Мы хотим видеть олимпийских чемпионов.

Евгений Феденев, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Дуванского района