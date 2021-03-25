В Башкирии прошли лыжные соревнования памяти Николая Веремея

В селе Месягутово прошли лыжные соревнования, посвященные памяти заслуженного работника культуры Николая Веремея. На стадионе райцентра Дуванского района собрались лыжники, чтобы выявить сильнейшего на различных дистанциях, в том числе в 30-километровом забеге.
Самыми юными участниками стали мальчики и девочки 12-14 лет, пробежавшие 3 и 2 км, соответственно. В группе участников старше 50 лет победил Петр Шведов, преодолев 5 км за 12 мин 9 с. Ну а лучшим лыжником стал Марат Сафин, прошедший главную дистанцию 30 км за 1 час 54 мин и 26 с. Забег подкрепился и той хорошей новостью, что в Месягутово осветили вторую лыжную трассу.