В Башкирии завершается строительство визит-центра геопарка Торатау

Здесь мы планируем разместить всю информацию о нашей уникальной природе, об экскурсиях, а также выставлять и продвигать местную продукцию. Наша цель - чтобы любой турист мог не только получить эмоции и впечатления, но и на месте связаться с жителями ближайших районов и купить у них натуральные продукты или ремесленные товары. Здесь же, в визит-центре, мы организуем лекции для школьников. С прошлого года в геопарк «Торатау» приезжают ребята со всех районов республики, и теперь позаботились о хороших условиях для них.

Радий Хабиров, Глава Башкирии