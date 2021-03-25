В Башкирии завершается строительство визит-центра геопарка Торатау

В Башкирии завершаются строительные работы визит-центра у подножия шихана Торатау.

Фото №1 - В Башкирии завершается строительство визит-центра геопарка Торатау

Радий Хабиров рассказал о планах при строительстве такого важного объекта, ведь визит-центр является первым впечатлением о парке, его входной точкой.

Фото №2 - В Башкирии завершается строительство визит-центра геопарка Торатау

Здесь мы планируем разместить всю информацию о нашей уникальной природе, об экскурсиях, а также выставлять и продвигать местную продукцию. Наша цель - чтобы любой турист мог не только получить эмоции и впечатления, но и на месте связаться с жителями ближайших районов и купить у них натуральные продукты или ремесленные товары. Здесь же, в визит-центре, мы организуем лекции для школьников. С прошлого года в геопарк «Торатау» приезжают ребята со всех районов республики, и теперь позаботились о хороших условиях для них.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Чтобы заявка на включение Торатау в Глобалную сеть геопарков ЮНЕСКО прошла, нужно активно развивать инфраструктуру центра.

Фото №3 - В Башкирии завершается строительство визит-центра геопарка Торатау

Это первый визит-центр геопарка, но мы планируем сделать целую сеть таких центров. Как я уже сообщал, наша заявка на включение «Торатау» в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО прошла предварительный отбор, и нам нужно активно развивать инфраструктуру, отвечать международным требованиям. На кону приток отдыхающих, а значит, и хороший задел для развития южных территорий республики. P.S. Кстати, отвечаю сразу на вопрос, который может возникнуть — теплый туалет внутри есть.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
Бурелар. Сольный концерт
Фото №4 - В Башкирии завершается строительство визит-центра геопарка Торатау

Фото: Радий Хабиров. 

Бурелар. Сольный концерт
Уфимская волна