В Башкирии зафиксировали травлю детей в детских садах

Милана Скоробогатова во время очередного заседания в Курултае Башкирии заявила о том, что буллинг как явление уже добрался до детских садов. Поэтому все педагоги на всех уровнях должны сделать так, чтобы исключить травлю детей в своих учреждениях.
Уполномоченный по правам ребенка рассказала, что детям порой приходится самим искать выход из ситуации. В связи с этим вместе с Минобразования Башкирии начато развитие проекта, который позволит исключит из детских садов из школ унижение детей. И первые успехи у этого сотрудничества в прошедшем году уже есть.