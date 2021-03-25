В Башкирии зафиксировали травлю детей в детских садах

Милана Скоробогатова во время очередного заседания в Курултае Башкирии заявила о том, что буллинг как явление уже добрался до детских садов. Поэтому все педагоги на всех уровнях должны сделать так, чтобы исключить травлю детей в своих учреждениях. 

Фото №1 - В Башкирии зафиксировали травлю детей в детских садах

Уполномоченный по правам ребенка рассказала, что детям порой приходится самим искать выход из ситуации. В связи с этим вместе с Минобразования Башкирии начато развитие проекта, который позволит исключит из детских садов из школ унижение детей. И первые успехи у этого сотрудничества в прошедшем году уже есть. 

Травля детей спустилась до детских садов. Ситуация тревожная. Дети сами ищут разрешение ситуации. Мы нашли в Министерстве образования надежного партнера, проблема понята. Идет продолжение реализации проекта по развитию психологов в школах, службах медиации. По каждому из 30 случаев в этом году мы провели социальные консилиумы в виде медиации для того, чтобы показать, как разрешать эту ситуацию. Мы выпустили образовательный курс медиативный курс по профилактике буллинга и травли. Инициировали обучение онлайн и оффлайн в рамках августовского совещания. 

Милана Скоробогатова, Уполномоченный по правам ребенка в РБ
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