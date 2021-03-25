В Башкирии зафиксировали травлю детей в детских садах

Травля детей спустилась до детских садов. Ситуация тревожная. Дети сами ищут разрешение ситуации. Мы нашли в Министерстве образования надежного партнера, проблема понята. Идет продолжение реализации проекта по развитию психологов в школах, службах медиации. По каждому из 30 случаев в этом году мы провели социальные консилиумы в виде медиации для того, чтобы показать, как разрешать эту ситуацию. Мы выпустили образовательный курс медиативный курс по профилактике буллинга и травли. Инициировали обучение онлайн и оффлайн в рамках августовского совещания.

Милана Скоробогатова, Уполномоченный по правам ребенка в РБ