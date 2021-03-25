Девочка из Башкирии полтора года была в заложниках у родной матери во Франции

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова рассказала на заседании в Курултае историю возвращения девочки из Франции в Башкирию. Все было похоже на самый настоящий детектив.
К властям республики обратилась бабушка пропавшей девочки. Ранее женщина поехала с внучкой во Францию, где жила со своим мужем мама девочки. Однако там, в Европе, между бабушкой и внучкой произошел конфликт. Тогда женщина вернулась в Россию и ждала девочку обратно в 1 сентября.
Однако ребенок из Франции не вернулся. Когда прошло полтора года, женщина обратилась к республиканским властям за помощью. Выяснилось, что ребенок фактически находится в заложниках у родной матери.
Запомнилась очень сильно история возвращения 15-летней девочки из Франции. Она осталась там после конфликта с бабушкой. Бабушка уехала, а внучка должна была вернуться к 1 сентября. Но прошло полтора года. Нашли ее в закрытом помещении. Уехала на какие-то встречи в другую страну. С сомнительным уровнем заработка. Девочка нужна была, чтобы получить гражданство. После побега из дома матери она трижды была помещена в приемную семью, но больше 3 месяцев в ней по закону жить нельзя, чтобы не было привязанности к подростку. Такой у них закон. На основании собранной информации буквально накануне праздника в декабре 2020 года она вернулась на Родину. Вот такой опыт сопровождения данной семьи. Милана Скоробогатова, Уполномоченный по правам ребенка в РБ