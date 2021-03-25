Девочка из Башкирии полтора года была в заложниках у родной матери во Франции

Запомнилась очень сильно история возвращения 15-летней девочки из Франции. Она осталась там после конфликта с бабушкой. Бабушка уехала, а внучка должна была вернуться к 1 сентября. Но прошло полтора года. Нашли ее в закрытом помещении. Уехала на какие-то встречи в другую страну. С сомнительным уровнем заработка. Девочка нужна была, чтобы получить гражданство. После побега из дома матери она трижды была помещена в приемную семью, но больше 3 месяцев в ней по закону жить нельзя, чтобы не было привязанности к подростку. Такой у них закон. На основании собранной информации буквально накануне праздника в декабре 2020 года она вернулась на Родину. Вот такой опыт сопровождения данной семьи.

Милана Скоробогатова, Уполномоченный по правам ребенка в РБ