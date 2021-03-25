В России вновь выросло суточное количество зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные по заболевшим в стране. Так, известно, что вновь увеличилось суточное количество зараженных COVID-19.

За всё время пандемии коронавирус выявили у 4 492 692 человек.Этот показатель за последние сутки увеличился на 9221. Одновременно болеют 286 799 человек.