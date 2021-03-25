В Башкирии подросток избил обидчика клюшкой

В Башкирии подростка признали виновным в «умышленном причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Мальчик жестоко избил обидчика хоккейной клюшкой.

Инцидент произошёл ещё в июне 2020 года. Поздно ночью в одном из населенных пунктов Кармаскалинского района между подростком и ещё одним парнем возник конфликт. Тогда во время ссоры мальчик ударил оппонента хоккейной клюшкой по голове и голени. Пострадавший получил серьёзные травмы.