Олег Байдин, главный архитектор Уфы, покидает свой пост. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу администрации Уфы.
Главный архитектор написал заявление на отпуск с последующим увольнением. В отпуске Олег Байдин находится с 25 марта, то есть с сегодняшнего дня.
Временно исполнять обязанности главного архитектора Уфы будет заместитель начальника Главархитектуры Ильдар Хабибуллин. Кто займёт пост первого архитектора города, пока неизвестно.
Олег Байдин занимал должность главного архитектора башкирской столицы с 2017 года.
Фото: Администрация г. Уфы.