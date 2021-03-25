Главный архитектор Уфы покидает свой пост

Олег Байдин, главный архитектор Уфы, покидает свой пост. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу администрации Уфы.

Главный архитектор написал заявление на отпуск с последующим увольнением. В отпуске Олег Байдин находится с 25 марта, то есть с сегодняшнего дня.

Временно исполнять обязанности главного архитектора Уфы будет заместитель начальника Главархитектуры Ильдар Хабибуллин. Кто займёт пост первого архитектора города, пока неизвестно.

Олег Байдин занимал должность главного архитектора башкирской столицы с 2017 года.