В Башкирии за неделю подорожали свежие овощи

Эксперты Башстата рассказали, что подорожало за неделю в республике больше всего. Для этого был проведён еженедельный мониторинг цен на продукты.

За прошедшую неделю в цене вновь поднялась морковь (7,2%). Теперь жители Башкирии могут купить килограмм этого овоща в среднем за 39 рублей. Также значительно подорожали свежая капуста (4,1%), репчатый лук (3,3%), яйца (3,1%) и картофель (2,9%).

А незначительно выросли в цене (0,1-2,7%) такие продукты, как фруктово-ягодные консервы для детского питания, карамель, шоколадные конфеты, маргарин, куры, сосиски, сардельки, сливочное масло, хлеб, вермишель, говядина, гречневая крупа, печенье, сахар, вареная колбаса, подсолнечное масло, рис, свинина, сыры, сухие молочные смеси для детского питания, пшено и пастеризованное молоко.

Однако не все овощи выросли в цене. Так, на 16% подешевели свежие огурцы. Килограмм можно приобрести в среднем за 110 рублей. Также стали дешевле помидоры (2,4%) – килограмм этого овоща можно купить за 145 рублей.