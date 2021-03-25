Синоптики пообещали жителям Башкирии засушливый май и дождливый август

Апрель и сентябрь в Башкирии выдадутся особенно теплыми. Об этом рассказали синоптики Башгидромета, представившие прогноз погоды на вегетационный период. Он характеризуется активным цветением растительности и продолжается целых шесть месяцев – с апреля по сентябрь.
Так, по словам метеорологов, ожидать сильных отклонений от температурных норм не стоит, они будут близки к показателям прошлых лет. Точность такого прогноза составляет на сегодняшний день 65-70%.
Единственное, говорят синоптики, температурные аномалии могут быть в апреле и сентябре. Так, теплая погода второго весеннего месяца особенно будет радовать жителей северо-запада республики.
По осадкам аномальными месяцами могут стать май и август. Последний месяц весны будет засушливым и дождей будет меньше нормы, в августе же, наоборот, осадков будет больше, но только по востоку республики.