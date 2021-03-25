Житель Уфы задушил соседку после бытовой ссоры

32-летний житель Уфы обвиняется в убийстве своей соседки. Присяжные оправдали мужчину, однако прокуратура потребовала отменить приговор.
Инцидент произошёл ещё в марте 2020 года. Уфимец возвращался к себе домой, но ненадолго заглянул к своей соседке. Между ними вспыхнула ссора на бытовой почве – в порыве гнева мужчина задушил знакомую. Чтобы скрыть следы убийства, он поджёг шторы в её квартире, а сам убежал. Однако следователи обнаружили следы крови женщины на джинсах подозреваемого.
Мужчину оправдал суд присяжных, но гособвинитель не согласился с таким решением.
Верховный суд принял во внимание решение прокуратура и отменил приговор. Теперь уголовное дело вновь направлено на судебное рассмотрение.