Житель Уфы задушил соседку после бытовой ссоры

32-летний житель Уфы обвиняется в убийстве своей соседки. Присяжные оправдали мужчину, однако прокуратура потребовала отменить приговор.

Фото №1 - Житель Уфы задушил соседку после бытовой ссоры

Инцидент произошёл ещё в марте 2020 года. Уфимец возвращался к себе домой, но ненадолго заглянул к своей соседке. Между ними вспыхнула ссора на бытовой почве – в порыве гнева мужчина задушил знакомую. Чтобы скрыть следы убийства, он поджёг шторы в её квартире, а сам убежал. Однако следователи обнаружили следы крови женщины на джинсах подозреваемого.

Мужчину оправдал суд присяжных, но гособвинитель не согласился с таким решением.

Не согласившись с приговором, государственный обвинитель обжаловал его, указав на существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, в том числе при избрании присяжных заседателей.

пресс-служба Прокуратуры РБ 

Верховный суд принял во внимание решение прокуратура и отменил приговор. Теперь уголовное дело вновь направлено на судебное рассмотрение.

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