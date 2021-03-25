В Башкирии многодетная мать изувечила ножом бывшего мужа

57-летняя жительница Стерлитамака обвиняется в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью» своему бывшему мужу. Городской суд озвучил приговор.

Инцидент произошёл 20 декабря 2020 года в квартире женщины. Бывшие супруги проводили время за распитием спиртных напитков. В какой-то момент женщина «вспомнила все старые обиды», схватила нож и нанесла им экс-супругу три удара – два в спину и один в локтевой сустав. Мужчине потребовалась помощь врачей.

Женщина полностью признала свою вину. Суд принял во внимание то, что обвиняемая раскаивается и сама пришла в полицию написать явку с повинной, у неё есть трое маленьких детей, некоторые хронические заболевания, а также то, что пострадавший попросил не судить женщину слишком строго.