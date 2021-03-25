Радий Хабиров поручил к концу 2021 года восстановить рынок труда

Радий Хабиров поручил к концу текущего года полностью восстановить рынок труда. Сегодня руководитель республики представил отчёт о результатах деятельности правительства в 2020-м и поставил приоритетные задачи.

В прошлом году более 209 тысяч человек получили пособия по безработице, порядка 70 тысяч людей нашли новую работу в центре занятости. Сейчас уровень безработицы снизился до 4,2 процентов. Но работать еще есть над чем.

Подчеркну, что мы достойно пережили эти трудные времена благодаря федеральным мерам социальной поддержки, семей с детьми. Мы признательны Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину за своевременную и эффективную помощь из федерального бюджета. Если в 2019 году в сферу труда и социальной защиты республики было направлено около 24 млрд рублей, то в прошлом году – почти 42,5 млрд рублей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан