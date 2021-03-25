Радий Хабиров поручил к концу 2021 года восстановить рынок труда

Радий Хабиров поручил к концу текущего года полностью восстановить рынок труда. Сегодня руководитель республики представил отчёт о результатах деятельности правительства в 2020-м и поставил приоритетные задачи.
В прошлом году более 209 тысяч человек получили пособия по безработице, порядка 70 тысяч людей нашли новую работу в центре занятости. Сейчас уровень безработицы снизился до 4,2 процентов. Но работать еще есть над чем.
Радий Хабиров также рассказал о двух пакетах мер поддержки бизнеса. Этот опыт был признан лучшим по стране. Несмотря на пандемию, региону удалось увеличить приток инвестиций. Их объем составил 366 млрд рублей. Хорошие результаты показала созданная особая экономическая зона «Алга». На очереди – вторая, которая будет ориентирована на развитие наукоёмких отраслей. В период пандемии удалось мобилизовать систему здравоохранения, с нуля ввести в строй новые медучреждения. Одной из главных задач глава региона также назвал массовую вакцинацию – на сегодня единственный способ остановить пандемию.