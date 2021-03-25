В Башкирии мужчина жестоко избил свою подругу молотком и скалкой

В Илишевском районе Башкирии мужчина жестоко избил свою подругу. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Фото №1 - В Башкирии мужчина жестоко избил свою подругу молотком и скалкой

По данным ведомства, 32-летний мужчина в этот день изрядно выпил. За рюмкой водки он начал вспоминать все обиды, которые причинила ему 31-летняя женщина, и решил, что надо отомстить за раненные чувства. Он собрался и пошел в дом подруги, где с порога начал ее избивать. В ход даже пошли молоток и скалка.

Мужчину попытался остановить пожилой отец пострадавшей, однако пьяный селянин даже не собирался останавливаться. Под горячую руку попал и пенсионер.

«Прибывшие полицейские задержали подвыпившего мужчину. Во время доставления в отдел полиции гражданин оскорблял стражей порядка и всячески оказывал сопротивление. Сейчас помимо нанесения телесных повреждений сожительнице, ее престарелому отцу, 32-летнему мужчине придется ответить еще и за неповиновение стражам порядка»

пресс-служба МВД по РБ

Сейчас подозреваемый, который только в прошлом году освободился из мест лишения свободы, вновь заключен под стражу, а его сожительница проходит курс лечения. Помимо множественных ушибов у нее сломаны правая рука и палец на левой.

Фото: «Комсомольская Правда»

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