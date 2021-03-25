Вакцинация-2021: где сделать прививку от коронавируса в Уфе

Год назад в мире официально была объявлена пандемия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Вакцины не было, никто не знал, как бороться с уханьской заразой. Ближе к концу прошлого года Россия в числе первых стран разработала прививку от COVID-19. Уже сейчас любой желающий может сделать себе спасительный укол. Где и как вакцинируют уфимцев?

Как и многие пенсионеры уфимка Альмира Гумерова решилась на прививку от коронавируса. Женщина в зоне риска, поэтому, взесив все за и против, она сначала проконсультровалась с терапевтом. Как только врач дал добро, отправилась в кабинет вакцинации.

 Прививки я делаю каждый год. Считаю, что нужно сделать прививку от ковида. Не хочу болеть.

Альмира Гумерова, жительница г. Уфы

В столице республики организованы пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Желающего получить долгожданную прививку осмотрит терапевт, вакцинируемый должен быть полностью здоров. Перед получением укола нужно заполнить анкету. Процесс проходит в два этапа, для выработки антител важно сделать обе прививки.

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Вакцины, которые имеются у нас в наличии в большом количестве – Спутник V и «Гам Ковид Вак». Интервал между введением составляет 21 день – три недели. За 42 дня с момента первой вакцинации антитела должны выработаться. ъ

Рафаэль Яппаров, главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями

По данным республиканского Минздрава, первый компонент вакцины в Башкортостане получили уже более 117 тысяч человек, вторично привилась почти 81 тысяча. Вакцинация против коронавируса бесплатна для всех желающих и проходит на добровольной основе.

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