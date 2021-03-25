Вакцинация-2021: где сделать прививку от коронавируса в Уфе

Вакцины, которые имеются у нас в наличии в большом количестве – Спутник V и «Гам Ковид Вак». Интервал между введением составляет 21 день – три недели. За 42 дня с момента первой вакцинации антитела должны выработаться. ъ

Рафаэль Яппаров, главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями