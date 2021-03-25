В Башкирии определились победители Спартакиады школьников по мини-футболу

Демократ или диктатор – кто может привести к спортивным победам быстрее? К примеру, тренер из Межгорья предпочитает строгий подход, на грани фола. Подход дает результаты – из команды никто практически не уходит, а в финале школьной Спартакиады ребята заняли третье место.
Команда из Межгорья настроилась на финал 23-й Спартакиады школьников почти как на Кубок УЕФА. Не то, что пропущенный гол, неточная передача – и Олег Мартиросян сотрясает стены спорткомплекса. Но желающие заниматься мини-футболом даже при таком жестком подходе есть, правда, скамейка запасных короткая: Межгорье – городок небольшой.
В итоге коллектив из Межгорья занял третье место, а первое и второе – команды из Стерлитамака и Уфы. Среди районов у юношей победили ребята из Караидельского района. Параллельно в другой спортшколе прошли финальные соревнования по мини-футболу среди девочек.
Азалия Зарипова принесла своей команде из Туймазинского района ничью. Это, конечно, не помогло команде войти в тройку сильнейших, зато проявили стойкий характер.
У девушек среди районов победил коллектив из Калтасинского района, среди городов – из Октябрьского.
И это главное. Пройдя сито зональных соревнований, команды приехали на финальный тур. Календарь получился немного скомканным из-за пандемии, физическую форму еще нужно подтягивать.
Финальная часть Спартакиады школьников близится к завершению. Пока определились сильнейшие в мини-футболе и в лыжных гонках, соревнования в которых прошли в Кумертау.