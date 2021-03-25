В Башкирии мужчина попытался взорвать бизнесмена

В Стерлитамаке осудили 34-летнего жителя Ишимбайского района. Мужчину обвинили в попытке взорвать бизнесмена.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, на такой страшный шаг мужчина решился из-за того, что обидчик – руководитель компании, занимающейся газификацией объектов – пришёл в полицию с заявлением о противоправной деятельности его фирмы. Так пострадавший хотел избавиться от конкурента.

В качестве мести обвиняемый изготовил в гараже своего дома взрывное устройство, перевёз его в Стерлитамак, установил его на калитке дома бизнесмена. Когда коммерсант утром пошёл на прогулку с псом, бомба взорвалась.

Бизнесмена от смерти спасло чудо – он наклонился в тот самый момент, когда устройство сдетонировало. Однако мужчина получил травму, а также пострадало его имущество.

Свою вину и в попытке убить оппонента, и в изготовлении огнестрельного устройства подозреваемый не признал. Однако суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей и взыскал с него причиненный вред в размере 200 тысяч рублей.