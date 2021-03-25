Главе Минстроя Башкирии продлили меру пресечения

Напомним, министра задержали в начале февраля и отправили в СИЗО, но спустя неделю Верховный суд республики изменил меру пресечения на домашний арест. Кучарбаева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, чиновник подписал документы в рамках госконтрактов о приемке очистных сооружений в Кумертау, заведомо зная, что там не были проведены пусконаладочные работы. Правоохранители считают, что этим министр нанес ущерб республиканскому бюджету в размере 95 миллионов рублей.