В Башкирии сирота с ребенком не может получить положенное жилье

10 лет в ожидании собственного жилья. Сирота из Иглинского района, которая воспитывает самостоятельно 5-летнюю дочь, выиграла суды, чтобы получить квартиру от государства, но до сих пор вынуждена арендовать съемное. В муниципалитете готовы пойти навстречу, но есть нюансы.
28-летняя Наталья Исаева рассчитывает получить квартиру от государства как сирота. Она переехала в Башкортостан из Забайкальского края и последние четыре года судится за законное право иметь свое жилье. Дошла до Верховного суда республики, который поддержал требования истицы. Говорит, что денег едва хватает на жизнь. Девушка самостоятельно воспитывает 5-летнюю дочь и вынуждена снимать квартиру.
Наталья Исаева проживает в Иглинском районе. В администрации рассказали нашему телеканалу, что знают о ее проблеме. В очереди на получение жилья сейчас стоят 126 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Наталья Исаева – 103-я. Муниципалитет готов обеспечить квартирой, но не сразу.
По словам Натальи, взять ипотеку она тоже не может. Если оформить кредит на жилье, то из очереди на квартиру от государства ее автоматически снимут. Девушке остается только надеяться, что ее услышат.