В Башкирии сирота с ребенком не может получить положенное жилье

10 лет в ожидании собственного жилья. Сирота из Иглинского района, которая воспитывает самостоятельно 5-летнюю дочь, выиграла суды, чтобы получить квартиру от государства, но до сих пор вынуждена арендовать съемное. В муниципалитете готовы пойти навстречу, но есть нюансы.

28-летняя Наталья Исаева рассчитывает получить квартиру от государства как сирота. Она переехала в Башкортостан из Забайкальского края и последние четыре года судится за законное право иметь свое жилье. Дошла до Верховного суда республики, который поддержал требования истицы. Говорит, что денег едва хватает на жизнь. Девушка самостоятельно воспитывает 5-летнюю дочь и вынуждена снимать квартиру.

Так как я живу на съемном жилье, большая часть денег уходит на жилье. То есть и ребенку что-то купить, где-то сходить – там тоже нужны деньги. Финансов все равно не хватает.

Наталья Исаева, сирота 
Фото №1 - В Башкирии сирота с ребенком не может получить положенное жилье

Наталья Исаева проживает в Иглинском районе. В администрации рассказали нашему телеканалу, что знают о ее проблеме. В очереди на получение жилья сейчас стоят 126 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Наталья Исаева – 103-я. Муниципалитет готов обеспечить квартирой, но не сразу.  

Наталья Исаева включена в список в 2020 году согласно решению Иглинского межрайонного суда в связи с достижением 23-летнего возраста. На сегодняшний день жилыми помещениями по договорам специализированного жилищного фонда обеспечиваются лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые включены в список в 2014 году и имеют решения суда, не исполненные от 2017 года.

Диана Гумерова, главный инспектор отдела опеки и попечительства администрации Иглинского района
Фото №2 - В Башкирии сирота с ребенком не может получить положенное жилье
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По словам Натальи, взять ипотеку она тоже не может. Если оформить кредит на жилье, то из очереди на квартиру от государства ее автоматически снимут. Девушке остается только надеяться, что ее услышат.

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