Итоги работы правительства Башкирии в 2020 году: основные темы отчета Радия Хабирова

Радий Хабиров поручил к концу текущего года полностью восстановить рынок труда. Сегодня состоялось 32-е заседание Госсобрания, на котором глава республики представил отчёт о результатах деятельности правительства в 2020-м. Кроме того, были поставлены приоритетные задачи и рассмотрен ряд законопроектов.

Поддержка населения и экономики – вот главные задачи, которые стояли в прошлом году. С начала пандемии в Башкортостане подготовили почти 6,5 тысяч коек для ковидных больных. В рекордно короткие сроки построили два инфекционных госпиталя. Этот опыт, кстати, стал примером для обозначения одной из ключевых задач для правительства – дебюрократизации системы управления.

Нам удалось возвести и запустить их в столь сжатые сроки исключительно благодаря изменению алгоритма принятия решений. Процедуры, которые обычно занимают месяцы, реализовывались за несколько часов. Этот опыт повышения управленческой эффективности становится одним из главных инструментов развития экономики. Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан

На меры социальной поддержки выделили 27 млрд рублей, что коснулось почти 2 млн граждан. В регионе удалось остановить пикирующее падение рождаемости с 11% до 1,5%. Незначительно, но выросло число занятых в малом и среднем бизнесе. Андрей Назаров призвал чиновников к грамотному и умному госрегулированию в этой сфере, чтобы регион стал для предпринимателей самым комфортным в стране.

2020 год стал первым в рамках объявленного в Башкортостане пятилетнего плана развития. Но так совпало, что в тот же год в республике, как и во всем мире, пришлось столкнуться с сильнейшим вызовом. Более чем на 40 млрд рублей, т.е. на 16%, выросли расходы. И все же правительству региона удалось выстоять и даже улучшить некоторые показатели.

Одно из важнейших достижений в экономике – приток инвестиций, объем которых составил 366 млрд рублей. Хорошие результаты показала созданная особая экономическая зона «Алга». На очереди – вторая, которая будет ориентирована на развитие наукоёмких отраслей.

Подчеркну, что мы достойно пережили эти трудные времена благодаря федеральным мерам социальной поддержки семей с детьми. Мы признательны Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину за своевременную и эффективную помощь из федерального бюджета. Если в 2019 году в сферу труда и социальной защиты республики было направлено около 24 млрд рублей, то в прошлом году – почти 42,5 млрд рублей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Конечно, все силы правительство должно направить на поддержку населения. Радий Хабиров поручил к концу текущего года полностью восстановить рынок труда. На очереди – ряд законопроектов, направленных на поддержку отдельных категорий граждан. Сегодня сразу в трех чтениях депутаты Госсобрания приняли закон о детях войны, которые смогут получить единовременную выплату и вне очереди – путевки в организации стационарного социального обслуживания. Законодатели также хотят упростить получение земли семьями, где есть дети-инвалиды.

Мы должны их уберечь от такой бюрократической волокиты, как сбор различных документов из разных ведомств, министерств, и это должно делаться в межведомственном формате и без их участия. Сегодня это возможно, в том числе через МФЦ. Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан