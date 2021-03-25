Итоги работы правительства Башкирии в 2020 году: основные темы отчета Радия Хабирова

Радий Хабиров поручил к концу текущего года полностью восстановить рынок труда. Сегодня состоялось 32-е заседание Госсобрания, на котором глава республики представил отчёт о результатах деятельности правительства в 2020-м. Кроме того, были поставлены приоритетные задачи и рассмотрен ряд законопроектов.
Поддержка населения и экономики – вот главные задачи, которые стояли в прошлом году. С начала пандемии в Башкортостане подготовили почти 6,5 тысяч коек для ковидных больных. В рекордно короткие сроки построили два инфекционных госпиталя. Этот опыт, кстати, стал примером для обозначения одной из ключевых задач для правительства – дебюрократизации системы управления.
На меры социальной поддержки выделили 27 млрд рублей, что коснулось почти 2 млн граждан. В регионе удалось остановить пикирующее падение рождаемости с 11% до 1,5%. Незначительно, но выросло число занятых в малом и среднем бизнесе. Андрей Назаров призвал чиновников к грамотному и умному госрегулированию в этой сфере, чтобы регион стал для предпринимателей самым комфортным в стране.
2020 год стал первым в рамках объявленного в Башкортостане пятилетнего плана развития. Но так совпало, что в тот же год в республике, как и во всем мире, пришлось столкнуться с сильнейшим вызовом. Более чем на 40 млрд рублей, т.е. на 16%, выросли расходы. И все же правительству региона удалось выстоять и даже улучшить некоторые показатели.
Одно из важнейших достижений в экономике – приток инвестиций, объем которых составил 366 млрд рублей. Хорошие результаты показала созданная особая экономическая зона «Алга». На очереди – вторая, которая будет ориентирована на развитие наукоёмких отраслей.
Конечно, все силы правительство должно направить на поддержку населения. Радий Хабиров поручил к концу текущего года полностью восстановить рынок труда. На очереди – ряд законопроектов, направленных на поддержку отдельных категорий граждан. Сегодня сразу в трех чтениях депутаты Госсобрания приняли закон о детях войны, которые смогут получить единовременную выплату и вне очереди – путевки в организации стационарного социального обслуживания. Законодатели также хотят упростить получение земли семьями, где есть дети-инвалиды.
Кризис – это не только набор проблем, но и время возможностей. Анализируя итоги 2020 года, чиновники пришли к выводу, что существующие темпы развития могут быть увеличены. Не исключено, что все запланированное в первую пятилетку развития может быть завершено досрочно – уже в 2023 году.