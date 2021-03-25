Радий Хабиров поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Сегодня в России отмечают День работников культуры. С праздником деятелей искусства поздравил глава республики. Радий Хабиров посетил Средний специальный музыкальный колледж Башкортостана, расположенный в Уфе.
В актовом зале учебного заведения состоялось награждение деятелей искусства. Звания заслуженного артиста, работника образования и культуры получили порядка двух десятков человек. Почетными грамотами Республики Башкортостан отметили и преподавателей музыкального колледжа. Среди них и те, кто когда-то окончил эту школу, а теперь передает знания молодому поколению.
В Среднем специальном музыкальном колледже сегодня обучается 231 ребенок. Помимо общей школьной программы, дети получают музыкальное образование. В ходе своего визита в учебное заведение Радий Хабиров ознакомился и с инфраструктурой учебного заведения. Глава Башкортостана отметил, что республика будет и в дальнейшем поддерживать колледж. Чтобы дети учились в комфортных условиях.