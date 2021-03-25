Радий Хабиров поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Сегодня же День работников культуры, и хотелось сказать спасибо работникам культуры. Вот мы тут попутно ряд серьезных вопросов обсудили по улучшению базы. У них одна просьба есть, мы с Аминой Ивниевной будем сейчас думать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан