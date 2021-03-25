В Уфе запущен обратный отсчет 100 дней до Фольклориады

До VI Всемирной Фольклориады осталось 100 дней. Значимая дата символичным образом совпала с профессиональным праздником работников культуры России, которая отмечается ежегодно 25 марта.

Всемирная Фольклориада состоится в республике с 3 по 10 июля. Культурные программы развернутся в 35 муниципальных образованиях региона. Площадка мероприятия объединит выставки-ярмарки, традиционные игры, парады и концерты.

С сегодняшнего дня дирекция VI Всемирной Фольклориады CIOFF работает в новом формате и анонсирует еще одно масштабное культурное мероприятие. В Уфе будет проведен международный форум в честь 50-летия Международного совета организаций фольклорных фестивалей – CIOFF. Мероприятия, связанные с юбилейной датой, были перенесены из-за пандемии.