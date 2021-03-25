В Башкирии снимут фильм «Дневник поэта» о жизни Рами Гарипова

В республике стартуют съемки фильма «Дневник поэта», посвященного жизни и творчеству народного поэта Рами Гарипова. Первый съемочный день запланирован на 29 марта. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщили создатели картины.
Лента создается к предстоящему юбилею поэта и уже получила 16 млн рублей господдержки. Фильм Булата Юсупова станет заключительной частью трилогии, куда входят «Бабич» и «Первая республика», посвященной истории и развитию культуры Башкортостана.
Проект был заявлен еще в 2019 году. Тогда жители республики собрали 1 млн рублей. Средства помогли провести начальную подготовку к съемкам и снять кинопробы. Ролик, выпущенный в начале 2020 года, позволил дать общественности представление о том, каким будет полнометражный фильм.