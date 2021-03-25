В Башкирии снимут фильм «Дневник поэта» о жизни Рами Гарипова

В республике стартуют съемки фильма «Дневник поэта», посвященного жизни и творчеству народного поэта Рами Гарипова. Первый съемочный день запланирован на 29 марта. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщили создатели картины.

Лента создается к предстоящему юбилею поэта и уже получила 16 млн рублей господдержки. Фильм Булата Юсупова станет заключительной частью трилогии, куда входят «Бабич» и «Первая республика», посвященной истории и развитию культуры Башкортостана.