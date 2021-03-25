Уфимский «Толпар» вышел вперед в серии с нижегородской «Чайкой»

Уфимский «Толпар» в шаге от выхода в полуфинал плей-офф Кубка Харламова. Сегодня юлаевская молодежка обыграла нижегородскую «Чайку» со счетом 3:1 и вышла вперёд в серии 2:1.
Подопечным Игоря Гришина удалось забить первыми во втором периоде. Сольный проход броском в ближний угол завершил нападающий Данил Алалыкин. Спустя 3 минуты Марк Андреев удвоил преимущество.
Нижегородцы смогли отквитать одну шайбу в большинстве. Голом отметился Никита Шавин. В ответ «Толпар» также реализовал численное преимущество. 3-ю шайбу в ворота «Чайки» забросил Андрей Кузнецов.
Завтра во Дворце спорта пройдёт ответная игра. Если уфимцы сумеют выиграть, серия завершится.