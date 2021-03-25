Нападающего «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнена дисквалифицировали

По регламенту форвард пропустит одну игру, а также подвергнется денежному штрафу. Во время последнего матча серии Тему Хартикайнен разбежался и ударил в спину нападающего «Ак Барса» Кирилла Петрова. Последний находился без шайбы и получил тычок клюшкой, который пропустили судьи.