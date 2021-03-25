В Уфе рукопашники готовятся к межрегиональному форуму боевых искусств

Экзамен на ковре. Рукопашники готовятся к крупным соревнованиям. В Уфе на этой неделе стартует открытый межрегиональный форум боевых искусств. Поединки в нем пройдут более чем по 13 видам единоборств. Турнир станет отборочным на другой международный мультиспортивный проект – Евразийские игры боевых искусств.

Спарринг-партнеры на тренировке, на ковре на предстоящем форуме они могли бы стать реальными соперниками. Помешала травма. На открытом первенстве республики в полуфинальном бою Ренат Нургалиев повредил палец на руке. Теперь серебряный призер прошлогодних соревнований вынужден пропустить весь сезон.

У Адиля Валеева за плечами нет такого соревновательного опыта. Он пришел в секцию рукопашного боя всего 1,5 года назад. За это время успел выступить только один раз. Затем из-за пандемии отменили все спортивные мероприятия, и целый год спортсмен только тренировался. Предстоящий турнир станет для него дебютным.

Тренер Ильгиз Сагадеев только и успевает что успокаивать ребят. Сразу пять его воспитанников уже рвутся в бой. Накануне любых стартов, а особенно таких крупных, как предстоящий форум, у спортсменов открывается второе дыхание. Они не пропускают тренировки и делают все для того, чтобы оказаться в призах.