Житель Башкирии рискнул жизнью ради лайков в Тик-Токе

В Октябрьском житель Башкирии совершил опасный трюк ради ролика для Тик-Тока. К слову, в своем профиле опасное видео мужчина уже скрыл. Известно, что местному блогеру уже прислали штраф за превышение скорости.

Динар К. из Октябрьского устроил экстремальные съемки для Тик-Тока прямо на капоте автомобиля. Мужчина решил эффектно прокатиться на капоте BMW и попасть в поле зрения камер ГИБДД. Трюк удался: камера зафиксировала его лежащим на капоте дорогой иномарки.

Из своего трюка он сделал ролик для Тик-Тока, который смонтировал под трек одного из популярных исполнителей. Однако в социальных такое стремление стать популярным не оценили. Более того, мужчина мог спокойно скатиться под колеса иномарки и погибнуть.

Правильно говорят: раньше только родные знали, что ты е*******, а теперь - вся страна! Александр А., житель Башкирии