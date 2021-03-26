Может находиться в Башкирии: в Тольятти пропала 16-летняя девочка

В городе Тольятти Самарской области пропала при загадочных обстоятельствах 16-летняя Линда Гагаева. Ее местонахождение остается неизвестным с 19 февраля. По информации волонтеров, девочка может находиться в Башкирии.
Приметы: худощавое телосложение, рост около 175 см, темные волосы, глаза карие. Информация по одежде отсутствует.
Поисками Линды Гагаевой занимаются местные добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52, 8 (905) 303 56 26, 02 или 112.
Фото: Соцсети.