Может находиться в Башкирии: в Тольятти пропала 16-летняя девочка

В городе Тольятти Самарской области пропала при загадочных обстоятельствах 16-летняя Линда Гагаева. Ее местонахождение остается неизвестным с 19 февраля. По информации волонтеров, девочка может находиться в Башкирии.

Фото №1 - Может находиться в Башкирии: в Тольятти пропала 16-летняя девочка

Приметы: худощавое телосложение, рост около 175 см, темные волосы, глаза карие. Информация по одежде отсутствует.

Поисками Линды Гагаевой занимаются местные добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52, 8 (905) 303 56 26, 02 или 112.

Фото: Соцсети.

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