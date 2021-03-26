Андрей Назаров рассказал о взаимоотношениях Радия Хабирова и Владимира Путина

На встрече с главными редакторами СМИ премьер-министр отметил, что Башкортостан пользуется особой поддержкой. Встреча с руководителями медиа прошла в неформальной обстановке. 

Встреча приурочена к тому, что государственные средства массовой информации теперь будет курировать Андрей Назаров. Он ответил на вопросы журналистов и приоткрыл завесу внутренней кухни.

Республика находится под определенным покровительством президента России. Это понятно по многим его решениям. По секрету скажу, меня всегда удивляло личное отношение к Радию Фаритовичу президента. Я был свидетелем нескольких разговоров, это всегда было теплое отношение. Какие бы проекты мы не предложили, по большинству из них мы имеем федеральную поддержку.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

На встрече также затронули злободневную тему строительства многоквартирных домов. В Уфе недавно было запрещено  возведение 27-этажки на улице Армавирской. Ранее Глава Башкортостана распорядился остановить строительство на улице Руставели. Такие действия не понравились застройщикам, которые выступили с критикой. Андрей Назаров отметил, что компании выполняют важную задачу и к ним, конечно, будут относиться с уважением и любовью. Но и работать придется по правилам.

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