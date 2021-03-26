Андрей Назаров рассказал о взаимоотношениях Радия Хабирова и Владимира Путина

Встреча приурочена к тому, что государственные средства массовой информации теперь будет курировать Андрей Назаров. Он ответил на вопросы журналистов и приоткрыл завесу внутренней кухни.

Республика находится под определенным покровительством президента России. Это понятно по многим его решениям. По секрету скажу, меня всегда удивляло личное отношение к Радию Фаритовичу президента. Я был свидетелем нескольких разговоров, это всегда было теплое отношение. Какие бы проекты мы не предложили, по большинству из них мы имеем федеральную поддержку.

На встрече также затронули злободневную тему строительства многоквартирных домов. В Уфе недавно было запрещено возведение 27-этажки на улице Армавирской. Ранее Глава Башкортостана распорядился остановить строительство на улице Руставели. Такие действия не понравились застройщикам, которые выступили с критикой. Андрей Назаров отметил, что компании выполняют важную задачу и к ним, конечно, будут относиться с уважением и любовью. Но и работать придется по правилам.