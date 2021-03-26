Андрей Назаров рассказал о взаимоотношениях Радия Хабирова и Владимира Путина

На встрече с главными редакторами СМИ премьер-министр отметил, что Башкортостан пользуется особой поддержкой. Встреча с руководителями медиа прошла в неформальной обстановке.
Встреча приурочена к тому, что государственные средства массовой информации теперь будет курировать Андрей Назаров. Он ответил на вопросы журналистов и приоткрыл завесу внутренней кухни.
На встрече также затронули злободневную тему строительства многоквартирных домов. В Уфе недавно было запрещено возведение 27-этажки на улице Армавирской. Ранее Глава Башкортостана распорядился остановить строительство на улице Руставели. Такие действия не понравились застройщикам, которые выступили с критикой. Андрей Назаров отметил, что компании выполняют важную задачу и к ним, конечно, будут относиться с уважением и любовью. Но и работать придется по правилам.