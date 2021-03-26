В Башкирии столкнулись большегруз и легковушка: пострадала женщина

Вчера, 25 марта, в Туймазинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - водитель грузовика МАЗ допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia. Подробности произошедшего рассказали в региональной ГИБДД.

ДТП произошло на 49 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. Виновником аварии оказался 53-летний водитель большегруза. Выяснилось, что при повороте налево он не уступил дорогу движущейся иномарке.

В результате ДТП 33-летняя пассажирка легковушки получила различные травмы. Ее доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.