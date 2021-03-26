В Уфе появится юмористический клуб

На базе ГКЗ «Башкортостан» открывается юмористический клуб «Кармак». Творческий проект задуман для создания скетчей на актуальные и злободневные темы. Ролики можно будет смотреть в интернете, их будут транслировать по телевидению.
В Международный день смеха в концертном зале пройдет большой концерт «Кармак-шоу». Резидентами клуба являются известные артисты республики. В будущем планируется привлечь и комедийных блогеров региона. Формат юмора самый разнообразный: без шуток о политике и без тем 18+.