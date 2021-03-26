В Башкирии семья с двумя детьми чуть не погибла в пожаре

26 марта ночью в селе Аскарово Абзелиловского района произошёл страшный пожар. Огнём охватило дом по улице Усманова. Семья с двумя детьми спаслась из пожара чудом.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, родители вовремя услышали сигнал пожарного извещателя и успели покинуть дом, а также эвакуировать двух детей 5 и 3 лет.

Когда приехали пожарные, огонь уже попал на чердак, доступ к тушению поэтому был ограничен. К счастью, пожар удалось ликвидировать вовремя.

Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы в электрической печи заводского изготовления.