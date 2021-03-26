Жительница Башкирии рассказала о страшной болезни на шоу «Я стесняюсь своего тела»

В программе «Я стесняюсь своего тела» своей историей поделилась 45-летняя Ильсияр М. из Краснокамского района. Женщина столкнулась с тяжелым заболеванием, которое напугало даже опытных врачей.

Ильсияр поставили жуткий диагноз – лимфедема. При этом заболевании ноги или другие части тела пациента распухают до невозможного состояния из-за скопления лимфатической жидкости. Вылечиться от данной болезни нельзя, можно лишь облегчить состояние. Например, Ильсияр рассказала, что местные врачи помочь ей не смогли.

Сама женщина живёт в деревне с любимым мужем и детьми. Сначала Ильсияр диагностировали варикоз. Но за три года состояние ноги сильно ухудшилось – в какой-то момент женщина начала передвигаться только по двору, потом только по дому, а вскоре двигаться с такой большой ногой стало невозможно совсем.

Люди оборачиваются, смотрят. Это неловко. Я стесняюсь. Мне из двух трико сшили одни. Одна штанина большая, другая чуть меньше. Из-за отека я вешу где-то 150 кг, а раньше была 69 кг Ильсияр М.

Врачи были в ужасе. Медики отметили, что из-за язв в складках ноги, женщина буквально гниёт заживо.

Вы просто заживо гниете. В складках огромные язвы, и это просто «входные ворота» для инфекции. Это все — токсины. врач

Но ради детей Ильсияр не хотел сдаваться. Она была готова к любым процедурам, чтобы выздороветь. Так, женщина пережила сначала бандажирование (из её тела вывели лимфатическую жидкость), потом села на диету и начала заниматься спортом. Но из-за серьёзных ран и язв Ильсияр пришлось пережить и операцию по пересадке кожи на ноге. Лечение и хирургическое вмешательство дало свои плоды – теперь Ильсияр избавилась от лишнего веса и снова начала свободно ходить.