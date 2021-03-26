В Уфе начал работу передвижной ФАП

По Уфе и Уфимскому району колесит передвижной ФАП. Врачи осматривают местных жителей, проводят общий анализ крови, ЭКГ и гинекологический осмотр. Прием пациентов длится с 9:00 до 11:00. При необходимости задерживаются до последнего пациента.
Все услуги бесплатные. Автобус оборудован по последнему слову техники, для пациентов и врачей созданы комфортные условия. Имеется кондиционер, теплая и холодная вода, электрокардиограф с дистанционной передачей, гинекологические кресла, анализаторы для определения уровня холестерина.
Первой точкой посещения стал поселок Никольский в Орджоникидзевском районе. Далее передвижной ФАП отправиться в Черкасы, Вотикеево, Кудряк, Волково, Чуварес, Покровка, Ивановский и Староалександровку.