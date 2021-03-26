В Башкирии рабочий погиб, упав с четырёхметровой высоты

36-летнего предпринимателя из Стерлитамака обвиняют в «нарушении правил безопасности при производстве строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Уголовное дело перенаправлено в суд города.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, в июле 2020 года мужчина назначил трёх рабочих для выполнения работы по устройству мягкой кровли на строящемся здании. Однако, по версии следствия, он не обеспечил сотрудников средствами защиты и специальной обувью. В результате один из рабочих сорвался с высоты 4-х метров и упал в неогороженное сквозное отверстие в крыше.
Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Свою вину предприниматель не признаёт – уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.