В Башкирии рабочий погиб, упав с четырёхметровой высоты

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, в июле 2020 года мужчина назначил трёх рабочих для выполнения работы по устройству мягкой кровли на строящемся здании. Однако, по версии следствия, он не обеспечил сотрудников средствами защиты и специальной обувью. В результате один из рабочих сорвался с высоты 4-х метров и упал в неогороженное сквозное отверстие в крыше.